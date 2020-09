Tirolerin Ulrike Müller erhält Kunstpreis der Böttcherstraße

Bremen, Innsbruck, New York – Die gebürtige Tirolerin Ulrike Müller erhält den mit 30.000 Euro dotierten Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen. Die in New York lebende Künstlerin überzeuge durch Abstraktion und eine der präzisesten Positionen im Feld der feministischen und queeren Malereidiskurse, so die Jury am Montag. Die öffentliche Preisverleihung mit der Künstlerin sei mit Blick auf die Coronareisebeschränkungen unter Vorbehalt für den 27. Oktober geplant.