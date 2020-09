Realer CO2-Ausstoß von Hybrid-Autos um bis zu viermal höher als Angaben

Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß im Alltagsgebrauch deutscher Privatkäufer sind laut Studie durchschnittlich mehr als doppelt so hoch wie im offiziellen Testzyklus. Das ISI und das Council on Clean Transportation (ICCT) werteten nach eigenen Angaben Nutzungsdaten von insgesamt über 100.000 Plug-in-Hybridfahrzeugen in Europa, Nordamerika und China aus. Dabei waren die realen Werte bei Dienstwagen in Deutschland im Schnitt sogar viermal so hoch wie die Herstellerangaben, wie ISI-Ökonom und Studienautor Patrick Plötz erklärte. Unterm Strich ist die Abweichung bei den am Stromnetz aufladbaren Hybridautos damit laut ISI "sehr viel größer" als bei reinen Verbrennern.