Prominente Gegner wären Salzburg in der Königsklasse so gut wie sicher

Nyon – Vor dem Play-off-Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv am Mittwoch in Wals-Siezenheim (21.00 Uhr/live Sky und DAZN) steht Serienmeister Red Bull Salzburg mit einem Bein in der Gruppenphase der Champions League. Das 2:1 in Israel hat die Chancen der "Bullen" auf die zweite Königsklassen-Teilnahme en suite stark erhöht, attraktive Gegner sind quasi garantiert.

Wie schon im Vorjahr, als Salzburg - dank Fixplatz über die heimische Bundesliga - erstmals in der CL-Gruppenphase stand, wartet bei der Auslosung am Donnerstag (17.00 Uhr) in Nyon die Creme de la Creme auf das Team von Trainer Jesse Marsch. Und wie schon 2019 würden die Salzburger wieder aus dem dritten Topf gelost, je acht Teams sind in den Pools vertreten. Das bedeutet u.a., dass es nicht wie in der Europa League 2018/19 zum "Bruderduell" mit RB Leipzig kommen kann, auch Spiele gegen alte Bekannte wie Lazio (2017/18) würde es nicht geben. Ebenfalls nicht möglich: Inter Mailand oder Italiens Überraschungsteam Atalanta Bergamo.