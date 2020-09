Corona-Sommer: Tourismus verzeichnet bisher ein Drittel weniger Buchungen

Der coronabedingte Einbruch der Nächtigungen hat in der bisherigen Sommersaison Wien besonders stark getroffen, weil die ausländischen Gäste weggeblieben sind. Kärnten hingegen profitierte, da mehr Österreicher Urlaub in dem seenreichen Bundesland machten. Das spiegelt sich auch in der Jobstatistik wider. In Wien fielen besonders viele Tourismus-Arbeitsstellen weg, in Kärnten am wenigsten, wie eine Wifo-Studie zeigt.

Im Beherbergungswesen (Hotels, Pensionen usw.) fielen die Beschäftigungsverluste regional sehr unterschiedlich aus. In Wien wurden in der Branche gegenüber August 2019 verhältnismäßig am meisten Jobs abgebaut (-17,6 Prozent), auch Niederösterreich (-13,2 Prozent) und Tirol (-10,1 Prozent) litten stark unter dem Ausfall ausländischer und auch inländischer Gäste. Kärnten kam dank der regen Inlandsnachfrage mit einem Jobabbau von 1,7 Prozent am glimpflichsten davon.

Auch in der Gastronomie ging es den Angestellten in Wien im Sommer am schlechtesten. In der Hauptstadt ging die Beschäftigung in dem Sektor im August um 18,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück, gefolgt von Salzburg mit minus 11,8 Prozent und Niederösterreich mit minus 10,7 Prozent.