EC Kitzbühel tankte im letzten Test vor dem Auftakt Selbstvertrauen

Vor dem Saisonstart in der Alps Hockey League am Samstag in Feldkirch feierten Kitzbühels Eishockey-Adler eine gelungene Generalprobe. Im fünften und letzten Testspiel gab es in Sterzing gegen die Wipptal Broncos einen 5:2-Sieg, der vor allem die Handschrift der beiden schwedischen Zwillinge Linus (3 Tore) und Pontus Wernerson trug. Den ersten Treffer steuerte Philip Putnik bei.