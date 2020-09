Stigger startet in ersten Elite-Weltcup

Im tschechischen Nove Mesto wird am Dienstag mit großer Verspätung der stark gekürzte Mountainbike-Weltcup im Cross Country gestartet. Mit dabei ist auch die Haimingerin Laura Stigger, die am Donnerstag erstmals im Elite-Rennen im olympischen Format an den Start geht. Davor bestreitet die 20-Jährige bereits heute das Short-Track-Rennen. „Das wird für mich natürlich eine ganz spezielle Erfahrung, an die ich aber gleichermaßen locker wie hochkonzen­triert herangehe. Die vor mir liegende Herausforderung taugt mir“, sagte Stigger.