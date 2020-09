Am Wochenende stürmte es am Gardasee heftig, einige Surfer trauten sich trotzdem in die Fluten. Die Küstenwache musste mehrmals ausrücken. Besonders schwer hat es zwei Männer getroffen, berichtet stol.it: Sie konnten in letzter Sekunde aus dem Wasser gerettet und in den Hafen von Limone del Garda gebracht werden.