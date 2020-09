21 technische Mängel: Polizei zog in Musau Lkw aus dem Verkehr

Musau – Erhebliche technische Mängel an einem Lkw musste die Polizei am Montagnachmittag im Außerfern feststellen. Wie die Beamten berichten, saß ein 54-jähriger Italiener am Steuer des Wagens. Er war mit einer vorübergehenden dänischen Zulassung von Deutschland kommend in Richtung Italien unterwegs.