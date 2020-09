ORF sucht wieder „9 Plätze – 9 Schätze“: Wen schickt Tirol ins Rennen?

Der Vilsalpsee im Tannheimer Tal könnte Tirol vertreten. © Markus Wagner

Innsbruck – Zum siebten Mal sucht der ORF heuer den schönsten Platz Österreichs. Wie in den Vorjahren wird „9 Plätze – 9 Schätze“ mit Armin Assinger und Barbara Karlich am Nationalfeiertag (26. Oktober) ausgestrahlt. Mit welchem Ort jedes Bundesland in der Sendung vertreten sein wird, entscheidet sich noch diese Woche. Für Tirol stehen Kelchsau, der Vilsalpsee im Tannheimer Tal sowie das Kaunertal zur Auswahl.

Die insgesamt 27 Plätze, die zur Auswahl stehen, werden von Mittwoch bis Freitag in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Am Wochenende können Zuschauer dann telefonisch mitbestimmen, welcher Platz ins Rennen gehen soll. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger präsentiert.

📍 Diese Plätze gehen für die Bundesländer ins Rennen: Burgenland: Leithaauen, Schlosspark Eisenstadt, Weinmuseum bei Moschendorf

Leithaauen, Schlosspark Eisenstadt, Weinmuseum bei Moschendorf Kärnten: Wallfahrtskirche Dreifaltigkeit am Gray, Windebensee mit Nockbergen, Hemmaberg

Wallfahrtskirche Dreifaltigkeit am Gray, Windebensee mit Nockbergen, Hemmaberg Niederösterreich: Naturpark Hohe Wand, Vogelbergsteig Dürnstein, Lunzer See

Naturpark Hohe Wand, Vogelbergsteig Dürnstein, Lunzer See Oberösterreich: Langbathseen, Stillensteinklamm, Kellergröppe in Raab

Langbathseen, Stillensteinklamm, Kellergröppe in Raab Salzburg: Sulzbachtäler, Friedhof St. Sebastian, Untersberg

Sulzbachtäler, Friedhof St. Sebastian, Untersberg Steiermark: Teufelstein, Strutz-Mühle, Pürgschachen Moor

Teufelstein, Strutz-Mühle, Pürgschachen Moor Tirol: Kelchsau, Vilsalpsee im Tannheimer Tal, Kaunertal

Kelchsau, Vilsalpsee im Tannheimer Tal, Kaunertal Vorarlberg: Bildstein, Schönenbach, Seewaldsee

Bildstein, Schönenbach, Seewaldsee Wien: Wienerbergteich, Franz-von-Assisi-Kirche, Zentralfriedhof

Gesiegt haben bisher der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018) und zuletzt 2019 der Lünersee in Vorarlberg. (TT.com)

📺 Programm rund um den Nationalfeiertag: „9 Plätze – 9 Schätze“ läuft am Montag, dem 26. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2. Danach folgt eine neue Ausgabe von „Heimat großer Töchter und Söhne“: Dabei werden um 22.40 Uhr in ORF 2 neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die in ihrem Lebensumfeld Großes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind. Zwei Tage später, am 28. Oktober, steht um 21.10 Uhr in ORF 2 die Sendung „So schön ist Österreich“ auf dem Programm: Alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, werden noch einmal vorgestellt.