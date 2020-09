Corona verstärkte Nutzung von Bankomatkarten und Online-Zahlungen

Wien– "Cash is king" gilt in Österreich auch in der Coronakrise. Barzahlungen gelten als sicher und ermöglichen es, die Übersicht über Ausgaben zu behalten, so das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Bankenverbands. Doch seit dem Ausbruch der Pandemie nutzt gut ein Viertel der Befragten (27 Prozent) seine Bankomatkarte intensiver, zahlt bzw. überweist je knapp ein Fünftel (19 Prozent) verstärkt via Hand-Apps und Online-Bezahldienste und zücken 17 Prozent öfter die Kreditkarte.