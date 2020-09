U-Ausschuss-Woche zu Glücksspiel startete mit Anzeige

Wien – Der Ibiza-U-Ausschuss ist am Dienstag in eine "Glücksspielwoche" gestartet. Noch vor Beginn der Befragungen brachte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer eine Anzeige u.a. gegen Finanzminister Gernot Blümel, dessen Vorgänger Hartwig Löger (beide ÖVP) und Öbag-Chef Thomas Schmid sowie Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs, der Falschaussage und der Bestechlichkeit ein.

Am Dienstag wurde dann als erste die stellvertretende Kabinettschefin von Ex-Finanzminister Löger befragt. Die Juristin, die auch Büroleiterin vom damaligen Generalsekretär Thomas Schmid war, hatte die Glücksspielnovelle 2018 in Begutachtung geschickt, die kurz darauf wieder zurückgezogen wurde. Sie bestätigte zuvor getätigte Aussagen vom einstigen Regierungskoordinator der Freiheitlichen, Norbert Hofer, und Löger.

Die ehemalige hohe Beamtin im Finanzministerium war lediglich zur Zeit der türkis-blauen Regierung im Ressort tätig, berichtete sie in ihrem Eingangsstatement. Bevor die ÖVP auf sie aufmerksam wurde und ihre "juristische Expertise" schätzen gelernt hat, wie sie sagte, war sie etwa für die NEOS im Wien-Wahlkampf tätig. In den Regierungsverhandlungen war sie in der Gruppe Justiz als Expertin geladen. Insgesamt sei sie nur wenig mit der Materie Glücksspiel befasst gewesen.

Abseits davon hatten sich die Fraktionen großteils in Fragen nach Bekanntschaftsverhältnissen der Auskunftsperson verloren. Nach mehreren Fragen in diese Richtung meinte die Auskunftsperson, dass sie keine Fragen mehr zu ihrer Privatsphäre und in Zusammenhang mit ihrem Mann, dem Gründer und Vorstandsmitglied eines Investmentfonds, beantworten werden: "Wenn Sie Fragen zu meinem Mann haben, dann müssen Sie ihn laden." Nur, weil ihr Mann in den Jahren 2017 und 2018 jeweils über 40.000 Euro an die ÖVP gespendet habe, habe sie nicht deswegen Karriere gemacht. Ihr Lebenslauf stehe wohl außer Streit, betonte die Juristin: "Ich fühle mich degradiert, nur weil mein Mann einmal gespendet hat."