Corona und dem Quali-Fluch zum Trotz: Salzburg bereit für Königsklasse

Nach dem Sieg in Tel Aviv wollen die Bullen im heutigen Heimspiel die Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase fixieren.

Salzburg – Die zweite Teilnahme an der Gruppenphase der Champions-Lea­gue in Folge ist für Red Bull Salzburg zum Greifen nah. Mit viel Selbstvertrauen und einem 2:1-Sieg aus dem Hinspiel geht Österreichs Serienmeister heute (21 Uhr/live Sky) ins Rückspiel gegen das von Corona dezimierte Maccabi Tel Aviv – auch, um den Quali-Fluch in der Königsklasse endlich zu brechen. Trainer Jesse Marsch wollte davon nichts wissen.