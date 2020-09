Innsbrucker Flughafen führt Kurzarbeit ein, eingeschränkte Betriebszeiten

Auch die Geschäfte am Flughafen werden am 5. Oktober schließen.

„Auf Grund der derzeitigen Situation haben wir uns leider dazu entschließen müssen, am Flughafen Innsbruck ab 1. Oktober 2020 wieder in Kurzarbeit zu gehen“, so Flughafen-Geschäftsführer Marco Pernetta in einer Aussendung am Mittwoch. Das Flugaufkommen sei zur Zeit und auch in den kommenden Wochen einfach zu gering.