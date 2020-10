Sex-Sekte Nxivm unterstützt: Millionenerbin zu Haftstrafe verurteilt

New York – Im Skandal um die sektenähnliche Organisation Nxivm des Sexualstraftäters Keith Raniere ist die kanadische Spirituosen-Erbin Clara Bronfman zu fast sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein New Yorker Gericht verhängte 81 Monate Haft gegen die 41-Jährige. Das entspricht sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis. Das Strafmaß fiel damit härter aus, als die von der Staatsanwaltschaft geforderten fünf Jahre Haft.

Die Erbin des einstigen Spirituosen-Imperiums Seagram hatte sich 2019 schuldig bekannt, Kreditkartenbetrug begangen und illegale Einwanderer versteckt zu haben. Bronfman ist eines der bekanntesten Mitglieder des Nxivm-Sexkultes – sie ist die Tochter des verstorbenen Präsidenten und CEO der Getränkemarke Seagram, Edgar Bronfman. In den frühen 2000er Jahren schloss sie sich Ranieres Gruppe im Bundesstaat New York an. Ihre Schwester Sara war ebenfalls Mitglied von Nxivm.