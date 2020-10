Arbeiterkammer kritisiert Rückrufaktion von Manner Powidl Knöpfen

Wien, Innsbruck – Der Süßigkeitenproduzent Manner hat am Donnerstagnachmittag mehrere Chargen "Powidl Knöpfe" in der 180-Gramm-Packung zurückgerufen. "Im Zuge von internen Qualitätssicherungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass es in diesen Chargen zu einem Fehler im Produktionsprozess gekommen ist, aufgrund dessen eine Schimmelbildung im Produkt nicht ausgeschlossen werden kann", teilte das Unternehmen mit. Betroffen sind Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 6.5.2021, 7.5.2021 und 8.5.2021.

Manner bittet Konsumenten, die ein Produkt mit diesen Daten gekauft haben, dieses am Postweg - mit Angabe der Absenderadresse - an das Manner Konsumentenservice (Wilhelminenstraße 6, 1170 Wien) zu retournieren.

Für die Arbeiterkammer Tirol ist die Aufforderung, die betroffenen Produkte per Post zurückzuschicken nicht nachvollziebar. „Es kann nicht sein, dass betroffene Verbraucher dahingehend angeleitet werden, die von einem Rückruf betroffenen Produkte ‚auf dem Postweg‘ an das Unternehmen zurückzusenden“, so AK Präsident Erwin Zangerl in einer Aussendung am Freitag. Dies würde einen nicht akzeptablen zusätzlichen Aufwand bzw. allenfalls darüber hinaus noch zusätzliche Kosten verursachen, die Verbrauchern nicht abverlangt werden können.