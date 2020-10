Heftiger Sturm an Frankreichs Atlantikküste erwartet

Paris – In Frankreich herrscht wegen eines großen Sturms an der Atlantikküste Alarmbereitschaft. Der Sturm "Alex" werde in der Nacht auf Freitag mit Windböen von mehr als 150 km/h über die Küstenregionen hinwegziehen, kündigte der französische Wetterdienst Meteo France am Donnerstag an.