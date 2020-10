51-Jähriger bei Sturz auf Garagendach in Gallzein schwer verletzt

Gallzein – Bei Montagearbeiten auf einem Garagendach in Gallzein verunfallte am Donnerstagvormittag ein 51-jähriger Österreicher schwer. Der Mann stieg auf eine gegen den Giebel des Hausdaches gelehnte Leiter, um eine Telefonleitung anzubringen. Plötzlich rutschte die Leiter weg und der Mann stürzte aus einer Höhe von rund 2,5 Metern auf das Garagendach, wobei er eine schwere Verletzung am Unterschenkel erlitt.