E-Scooter-Fahrerin zwang IVB-Bus zu Vollbremsung: Fahrgast verletzt

Innsbruck – Bei einem abrupten Bremsmanöver eines Linienbusses in der Innsbrucker Anichstraße wurde am Donnerstagnachmittag eine 18-jährige Insassin verletzt. Der 55-jährige Busfahrer hatte die Kreuzung mit der Kaiser-Josef-Straße überqueren wollen, als eine unbekannte Frau auf einem E-Scooter unmittelbar vor dem Bus links abbog, ohne auf den Vorrang zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieg der 55-Jährige auf die Bremse. Dabei stürzte eine 18-Jährige im Bus und wurde im Bereich der Schulter verletzt. Die junge Frau wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.