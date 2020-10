Dank Salzburg und Co.: Österreich in Fünfjahreswertung auf Rang zehn

Innsbruck – Österreich liegt im Kampf um einen Fixplatz in der Champions League im Herbst 2022 nach dem Abschluss der Europacup-Qualifikation gut im Rennen. Die ÖFB-Clubs sind in der UEFA-Fünfjahreswertung mit 31,425 Punkten Zehnter und hätten nach derzeitigem Stand den Meister dann fix in der "Königsklasse". Auch Rang elf würde noch reichen, sollte sich, wie fast immer der Fall, der Sieger der vorangegangenen Auflage über die nationale Liga für die "Eliteliga" qualifizieren.