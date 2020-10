Pensionist in Oberösterreich von Bitcoin-Betrügern um 118.000 Euro erleichtert

Symbolfoto © APA

Linz – Ein 81-jähriger Oberösterreicher ist von Bitcoin-Betrügern um 118.000 Euro erleichtert worden. Er investierte auf einer gefakten Internet-Plattform und wurde via Remote-Hilfe dabei "unterstützt" und zu immer höheren Überweisungen gedrängt. Die Polizei warnt vor diesen Praktiken: Seriöse Firmen würden nicht mit Fernzugriff arbeiten. Allein in Oberösterreich haben Anlagebetrüger binnen der vergangenen zwei Wochen in nur vier Fällen insgesamt eine Million Euro ergaunert.

Der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land war über ein Pop-up-Fenster auf eine Internet-Plattform gelangt, auf der ihm Bitcoin-Investments schmackhaft gemacht wurden. Ein Mitarbeiter dieser Plattform kontaktierte den Pensionisten mehrmals telefonisch bzw. per E-Mail und forderte ihn auf, mehr Geld zu überweisen, um höhere Gewinne einfahren zu können.

Der 81-Jährige kam dem nach und wurde von dem Mitarbeiter sogar via Fernzugriff auf seinem Computer angeleitet. Er überwies in mehreren Transaktionen 118.000 Euro an Banken in Malta und Litauen. Wo die Betrüger wirklich sitzen, wisse niemand, sagte Ermittler Gerald Sakoparnig vom Landeskriminalamt Oberösterreich. Das Geld werde in der Regel rund um die Welt geschickt, das sei schwer nachvollziehbar.

Um rund 700.000 Euro gebracht

Der Anlagebetrug habe mit Beginn des Lockdowns stark zugenommen, schilderte Sakoparnig. Vor allem Pensionisten waren in dieser Zeit, in der sie auch weniger Kontakt zu ihren jüngeren Angehörigen hatten, ein leichtes Opfer. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe es vier Fälle gegeben, bei denen insgesamt eine Million Euro Schaden entstand, darunter ein Ende September bekannt gewordener Fall, bei dem ein Oberösterreicher von Finanzbetrügern um rund 700.000 Euro gebracht worden war.

Die Polizei warnte am Freitag einmal mehr vor den Praktiken der Betrüger: Derartige Internetseiten würden ständig mit Remote-Verbindungen agieren, um die Überweisung zu überwachen oder sogar selbst durchführen zu können. Auch finden sich oft nur lückenhafte Kontaktangaben, ein Impressum fehle meist völlig. Das alles sind Hinweise, dass es sich nicht um eine seriöse Plattform handelt.

"Mach es wie XY"

Auch die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich berichteten zuletzt von besonders vielen Anfragen bezüglich vermeintlich lukrativer Investitionen auf diversen Trading-Plattformen, auf die man oft durch Werbung u.a. auf Social-Media oder Dating-Portalen gelange, was auch Sakoparnig bestätigte. Häufig wird man mit falschen Empfehlungen von Promis ("mach es wie XY") oder gefakten Links geködert.