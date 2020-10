Sturm "Alex" fegte über die Bretagne: 80.000 Menschen ohne Strom

Sturmschäden in Vannes im Westen Frankreichs am Freitag.

Rennes – Nach dem Durchzug des Herbststurms "Alex" sind rund 80.000 Menschen in der nordwestfranzösischen Küstenregion Bretagne ohne Strom. In vielen Gemeinden stürzten Bäume um, Menschen kamen nach einer ersten Bilanz nicht zu Schaden, wie die Präfektur des bretonischen Departements Morbihan am Freitag mitteilte.