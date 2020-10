Nach Vorwürfen: Holz stammt laut Ikea nur aus legalen Quellen

Bern – Der schwedische Möbelhersteller Ikea kommt in einer nach eigenen Angaben "umfassenden Untersuchung" zu dem Schluss, dass im Unternehmen nur legal geschlagenes Holz verwendet wird. Betreffend Schonzeiten in Wäldern gelte es aber, Fragen zu klären.

Die britische Nichtregierungsorganisation (NGO) Earthsight habe dem Möbelhändler vorgeworfen, dass illegal geschlagenes Holz über die Ukraine und Rumänien in die Ikea-Lieferantenkette gelangt sei, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ikea habe daraufhin Untersuchungen eingeleitet.

Die Schonzeit sei die Zeit, in der die Tiere am wenigsten gestört werden sollten und daher Aktivitäten wie Holzeinschlag und Jagd eingeschränkt seien. Ikea unterstütze deshalb die Maßnahmen, die der FSC (Forest Stewardship Council) ergriffen habe, um das Problem zu lösen.

In der Schweiz wurde die Anzeige gegen Ikea in Spreitenbach und Ikea-Schweiz-Chefin Jessica Anderen am 2. September beim Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) eingereicht. Tamedia-Titel hatten im September als erstes darüber berichtet, dass Ikea die Deklarationspflicht in ihren Schweizer Filialen nicht umsetze. (APA/sda)