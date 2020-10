„Durch den Monsun" mal anders: Tokio Hotel veröffentlichten ihren Hit erneut

„Monsun ist nicht nur eine Erinnerung an das Jahr 2005, sondern ein Song, der uns die letzten 15 Jahre begleitet hat", so Bassist Georg Listing. (re.).

Also hätten sie sich, „wie so oft, selber drangesetzt. In ein paar Minuten stand dieser Beat, der wie ein Trip, wie eine Reise klang – und als genau die haben wir den Song auch immer begriffen. Alles, was mit Tokio Hotel in den letzten 15 Jahren passiert ist, hat mit diesem Song gestartet."