Zahlreiche Absagen: Teamchef Foda muss ÖFB-Kader massiv umbauen

Wien - Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda muss für das Heim-Testspiel gegen Griechenland (7.10.) und die Partien in der Nations League in Nordirland (11.10.) und Rumänien (14.10) kräftig improvisieren. Mittlerweile sind neun Spieler ausgefallen, am Sonntag kamen Torhüter Cican Stankovic und Linksverteidiger Andreas Ulmer (beide Salzburg) sowie Bremen-Kicker Marco Friedl und Freiburg-Verteidiger Philipp Lienhart dazu.