Forscher rätseln, Segler zittern: Mysteriöse „Killerwal“-Attacken

Killerwale greifen Boote und Menschen üblicherweise nicht an.

Madrid – Die Fassungslosigkeit stand dem alten Haudegen mit dem weißen Vollbart nach dem Zwischenfall noch lange ins Gesicht geschrieben. „So etwas hatte ich noch nie gesehen, und dabei bin ich schon seit 40 Jahren Seemann und habe einiges erlebt“, erzählt Cándido Couselo Sánchez im Video. Der spanische Korvettenkapitän war am Steuer der „Mirfak“, als der Marinesegler vor gut einem Monat, am 30. August, zwei Seemeilen vor der Küste der Region Galicien wie aus heiterem Himmel von Schwertwalen attackiert wurde.

Der Angriff wurde von der Crew auf Video festgehalten. Man hört die Schreie der verblüfften Seeleute: „Boah, was für ein Riesenvieh!“ und „Er hat uns erwischt!“ Nachdem die Tiere vom Boot ablassen, deutet jemand auf einen Punkt im Meer und sagt: „Da, die sind da geblieben und fressen unser Ruder! Sie fressen unser Ruder!“

📽️ Video | Orcas attackieren ein Boot an der Küste Spaniens

Denn vor dem Angriff auf die „Mirfak“ hatte es im Juli und August bereits sechs Attacken an der Straße von Gibraltar, vier vor der Küste Portugals und dann auch eine vor der Küste Galiciens gegeben. Dann kam es im September vor der Nordwestküste Spaniens nach Berichten gleich zu mindestens 15 weiteren Zwischenfällen. Die Sequenz macht Sinn: Schwertwale ziehen im Sommer von der Küste Andalusiens durch portugiesische Gewässer hinauf zum Biskaya-Golf – den Thunfischen hinterher.

Die Forscher rätseln. Fischer und Segler zittern. Und die Behörden handeln bereits. Denn die Lage ist ernst. Das Verkehrsministerium in Madrid verhängte schon vor einigen Tagen in den betroffenen Gewässern ein Segelverbot für Boote und Schiffe mit einer Länge von weniger als 15 Metern. Nach neuen Attacken wurde die Verbotszone ausgeweitet. Diese Maßnahme diene „dem Schutz der Menschen und auch der Orcas“, hieß es dazu am Donnerstag. Tierschützer und Behörden befürchten nämlich, dass es zu Gegenangriffen von Bootscrews kommt.