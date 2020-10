Nadal sicher ins Paris-Viertelfinale, Südtiroler Sinner bezwang Zverev

Paris - Noch ehe Dominic Thiem zu seinem Achtelfinal-Match gegen Hugo Gaston einlief, hat es am achten Tag der French Open in Paris eine Reihe Überraschungen gegeben. Rafael Nadal zog zwar völlig unangetastet mit einem 6:1,6:1,6:2 über Sebastian Korda (USA) ins Viertelfinale ein, doch mit Alexander Zverev (GER-6) und bei den Damen der topgesetzten Rumänin Simona Halep und der Nummer 5, Kiki Bertens aus den Niederlanden, erwischte es gleich drei Favoriten.

Besonders die glatte 1:6,2:6-Niederlage von Halep gegen die erst 19-jährige Polin Iga Swiatek, kam völlig unerwartet. Halep war mit 17 Siegen en suite in dieses Achtelfinale gestartet und vor einem Jahr hatte sie Swiatek ebenfalls im Achtelfinale von Roland Garros mit 6:0,6:1 vom Court geschossen. "Ich hatte damals noch keinerlei Erfahrung, das war mein erstes Match auf großer Bühne", erinnerte sich Swiatek auf dem Platz und wischte sich Tränen aus dem Gesicht. "Seit damals habe ich große Fortschritte gemacht."

Halep war u.a. mit Sandplatz-Titeln in Prag und Rom nach Paris gereist und nach der Absage von Titelverteidigerin und Nummer 1 der Welt, Ashleigh Barty (AUS), klare Titelfavoritin gewesen. Swiatek hat sich selbst überrascht: "Es fühlt sich an, als hätte ich perfekt gespielt. Ich war das ganze Match so fokussiert und bin überrascht, dass ich das tun kann", freute sich die Polin. Halep lobte Swiatek: "Sie hat heute unglaublich gespielt, sie hat aus allen Lagen die Bälle voller Power geschlagen", sagte die Weltranglisten-Zweite. Sie selbst hätte allerdings nicht auf ihrem Toplevel gespielt.