Tierschutzvolksbegehren: Kampagne zu Lebensmittelherkunft gestartet

Wien – Die Organisatoren des Tierschutzvolksbegehrens haben am Sonntag, dem Welttierschutztag, eine Kampagne zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln gestartet. „Ohne echte Transparenz gibt's auch keine bewusste Konsumentscheidung", betonte Sprecher Sebastian Bohrn Mena bei einer Pressekonferenz in Wien. Es handle sich um die Abschlusskampagne bis zur eigentlichen Eintragungswoche von 18. bis 25. Jänner. Bisher wurden mehr als 210.000 Unterschriften gesammelt.

„Wir können nicht an Menschen appellieren, dass sie verstärkt auf regionale, tier- und klimafreundliche Lebensmittel setzen sollen, wenn wir zulassen, dass sie systematisch belogen werden", erläuterte Bohrn Mena. Sowohl bei verarbeiteten Produkten im Handel als auch in der Gastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung soll laut den Initiatoren des Volksbegehrens zwingend angegeben werden müssen, was darin steckt und woher das Produkt kommt.