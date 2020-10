Gut zu wissen: So wird sicher und rasch auf Covid-19 getestet

Innsbruck – Im virologischen Alltag werden wir regelmäßig über die Zahl der aktiv Infizierten informiert. Mit dem Begriff ist genau genommen die Frühphase der Infektion gemeint. Die erkrankte Person zeigt oft Symptome, hat wahrscheinlich eine hohe Viruslast und ist meist hochansteckend. Der klassische PCR-Test liefert hier in der Regel den Nachweis einer Corona-Infektion, erklärt Wegene Borena, Leiterin des virologischen Diagnostiklabors der medizinischen Universität Innsbruck.

Derzeit arbeiten Firmen und Labors mit Hochdruck an neuen, schnelleren und gleichzeitig treffsicheren Testverfahren. Mit Blick auf den Winter werden Tests interessant, die in einem Lauf unterschiedliche Erreger nachweisen können.

„So gibt es Ansätze, Testkits zu entwickeln, die eine Covid- und eine Influenza-Erkrankung in einem Test anzeigen können“, erläutert Borena weiter. Ein Test dieser Art kann etwa aufzeigen, ob eine Covid-19-Erkrankung vorliegt, aber keine Influenza oder umgekehrt. Borena: „Ein solches Verfahren werden wir in unserem Labor demnächst anbieten können.“

In den vergangenen Monaten ließen auch viele Personen einen Antikörpertest mittels Blutprobe machen. Sie wollten wissen, ob sie bereits unbemerkt an Covid-19 erkrankt waren. Antikörpertests sind auch für eine Untersuchung der Durchseuchungsrate von großer Bedeutung.

Die Probe für den PCR-Test wird in der Regel mit einem Abstrich abgenommen.

💡 So funktioniert der Test: Das Virus besteht aus Oberflächenproteinen und Erbgut. Beim PCR-Test (Polymerasekettenreaktion) werden Erbinformationen des Coronavirus nachgewiesen. Die Probe wird durch einen Abstrich in der Nase oder im Rachen gewonnen. Im Labor wird sie gereinigt und die Erbinformationen in mehreren Schritten vervielfältigt.