Bike-Fest am Bildschirm: Heimsiege beim Crankworx-Finale

Einzig die vielen Werbeplakate in und um Innsbruck sowie die Schilder, die auf eine geschlossene Veranstaltung hinweisen, erinnern daran, dass hier eines der größten Mountainbike-Festivals der Welt stattfindet. Es sind gerade die letzten Läufe im Downhill-Bewerb im Gange, Valentina Höll und David Trummer werden für einen österreichischen Doppelsieg sorgen. Und wäre da nicht die Absage des an- und damit auch abschließenden Whip-Off-Bewerbs gewesen, hätte es ein schöner Abschluss sein können.

So war es zumindest ein versöhnlicher. „Es hat sich uns heuer so ziemlich alles in den Weg gestellt. Aber wir haben es dennoch geschafft, Crankworx zumindest für die TV-Zuschauer zu veranstalten“, blickt Organisator Georg Spazier auf die vierte Auflage des in Kanada gegründeten Events. Und Hürden gab es genug: Sieht man von der Corona-Pandemie ab, die einen Zuschauerbann und immer striktere Maßnahmen mit sich brachte, brach kurz vor der Veranstaltung der Winter über Innsbruck herein. Danach kam ein Föhnsturm, der Verschiebungen und einen Abbruch (Speed & Style) mit sich brachte.