„Tote Hosen"-Frontmann Campino hat vergangenes Jahr heimlich geheiratet

Düsseldorf – Der Tote-Hosen-Sänger Campino hat in kleinstem Kreis geheiratet. Die Feier habe bereits im vergangenen Jahr in New York stattgefunden, sagte der Musiker der Rheinischen Post (Montagsausgabe). Den Namen seiner Frau verriet Campino nicht – sie stehe nicht gern in der Öffentlichkeit.