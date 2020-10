Hollywood am Tiber: Cruise dreht „Mission Impossible 7" in Rom

Rom – Tom Cruise dreht wieder in Rom und versetzt die Ewige Stadt in Aufregung. Am morgigen Dienstag beginnen im Herzen der italienischen Hauptstadt die Dreharbeiten für „Mission Impossible 7", in dem Cruise wieder den Agenten Ethan Hunt spielt. Regisseur Christopher McQuarrie und sein Team planen die Dreharbeiten im Stadtzentrum und wollen sich dabei strengstens an die Anti-Covid-Sicherheitsvorkehrungen halten.