„Shot In The Dark": AC/DC veröffentlichen am Mittwoch Comebacksingle

London – Die australische Kultband AC/DC („Highway To Hell") hat nun auch offiziell eine Comebacksingle angekündigt. Die Rockveteranen teilten am Montag in sozialen Medien mit, dass ihr neuer Song „Shot In The Dark" am Mittwoch um 6 Uhr (MESZ) veröffentlicht wird. Vergangene Woche hatten AC/DC das Lied bereits mit einem kurzen Videoclip und einem Musikschnipsel lanciert. Insider gehen davon aus, dass die Musiker auch ein neues Album aufgenommen haben.