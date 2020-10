Emotionaler Appell an Seilbahnbetreiber in Axams: „Brauchen Planungssicherheit"

Die drohende Schließung der Axamer Lizum im heurigen Winter sorgt für Alarmstimmung. Am Montag fand eine Krisensitzung in Axams statt.

Axams – „Zieht den Antrag zurück und gebt uns damit Planungssicherheit!“: So lautete am Montagnachmittag die zentrale – hochemotional vorgetragene – Forderung des Axamer Bürgermeisters Christian Abenthung bei einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung. Thema war die mögliche temporäre Schließung des Seilbahnbetriebes in der Axamer Lizum in der kommenden Wintersaison.

Wie berichtet, hat die Axamer Lizum Aufschließungs AG (Hauptgesellschafter ist die Bauunternehmerfamilie Fröschl) in einem Schreiben an das Verkehrsministerium einen Antrag auf „temporäre Befreiung von der Betriebspflicht für die Wintersaison 2020/21" gestellt.

Marketingleiter Thomas Lampe und Jurist Herbert Huber, die die AG bei der Krisensitzung vertraten (die Geschäftsführung ließ sich wegen einer gleichzeitig stattfindenden Aufsichtsratssitzung in Hall entschuldigen) betonten bei der Sitzung aber, dass man in dieser Saison sehr wohl den Betrieb aufnehmen wolle. „Der Antrag bedeutet nicht, dass wir nicht aufsperren“, stellte Lampe klar.

„Wir sind auch schon mit der Werbung draußen, etwa am deutschen Markt“. Aber wenn es in dieser Saison in Sachen Covid-19 „ganz dick“ komme, was „wir alle nicht beeinflussen können“, wolle man die Möglichkeit haben, rasch zu reagieren, erklärte Huber. Vor allem gehe es darum, „den Zeitverlust zu vermeiden, der mit einem Behördenverfahren verbunden wäre.“ Also habe man den Antrag „präventiv“ gestellt.