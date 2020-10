Drei Autos in Auffahrunfall in Fügen verwickelt: vier Insassen verletzt

Fügen – Vier Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Montagnachmittag in Fügen. Wie die Polizei berichtet, war ein 50-jähriger Deutscher gegen 14.45 Uhr auf der Zillertal Bundesstraße unterwegs und bemerkte zu spät, dass zwei Autos vor ihm wegen eines Schutzweges angehalten hatten. Der Mann fuhr auf einen der Wagen auf und schob diesen so auf den zweiten.