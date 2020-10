Fall Maria Baumer: Urteil im Mordprozess in Bayern erwartet

Die Anklagebehörde dagegen sieht das als erwiesen an. Sie hatte akribisch den Computer und Telefonverbindungen ausgewertet. Demnach googelte der Mann vor dem Verschwinden seiner Verlobten unter anderem „der perfekte Mord“ und schrieb just an dem Tag, an dem er die Leiche vergrub, zahlreiche Nachrichten an die junge Patientin, in die er sich verliebt haben soll. Von Verzweiflung über den Tod seiner Verlobten sei da nichts zu erkennen, so die Staatsanwaltschaft.