Polizei bekommt neue "mannstoppende" Munition

Bei so genannten Deformationsgeschossen lässt man den Metallmantel an der Spitze weg. Bei einem Aufschlag wird das Blei somit in die Breite gepresst (umgsprl. "es pilzt auf"). Dadurch bremst das Geschoss stärker ab, mehr Energie wird freigesetzt. So soll ein Durchschuss verhindert werden. Auch die Eindringtiefe ist viel geringer als bei einem Vollmantelprojektil.