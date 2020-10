AK-Preisanalyse: Baumärkte in Österreich teurer als in Deutschland

Wien – Die Preise in heimischen Baumärkten sind laut einer Analyse der Arbeiterkammer (AK) zwischen drei und sechs Prozent höher als in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt ein Online-Preisvergleich der AK bei 200 Produkten bei den Baumärkten Bauhaus, Hornbach und Obi in Österreich und Deutschland.

„Ein 'Österreich-Aufschlag' ist nicht wegzuleugnen. Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum es diesen gibt", so AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic am Mittwoch in einer Aussendung. Laut der AK-Preisanalyse waren je nach Baumarkt zwischen 73 und 83 Prozent der verglichenen Produkte in Österreich teurer als in Deutschland.