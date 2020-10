WK-Chefs mit Hilferuf: „Reisewarnungen müssen sofort beendet werden“

Innsbruck, Bozen – Die Wirtschaftskammerpräsidenten von Tirol, Salzburg, Vorarlberg sowie der Handelskammerpräsident von Südtirol starten aufgrund der aktuellen Corona-Reisewarnungen einen „Hilferuf aus den Alpen“. „Die aktuelle Corona-Politik in Europa bringt für unsere Länder massive existenzielle Bedrohungen und gefährdet letzten Endes nicht nur die Tourismuswirtschaft, sondern sämtliche regionale Wirtschaftskreisläufe", heißt es in einer gemeinsamen Presseaussendung der vier Kammerpräsidenten des Alpenraums.

Die Quelle für Ansteckungen sei derzeit vor allem auf private Feiern und Zusammentreffen zurückzuführen – und nicht auf den Tourismus. Als Beispiel wurde genannt, dass über den Sommer bei insgesamt 1724 Corona-Infektionen in Tirol nur 55 Infektionen bei Gästen festgestellt worden waren. Sie sind davon überzeugt, dass das Coronavirus mit strengen Hygienemaßnahmen und dem Gebot des Abstandhaltens auch ohne Reisewarnungen in Schach gehalten werden könne.

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass die Europäische Kommission am 4. September ein europäisches Ampelsystem vorgeschlagen habe. „Eine solche europaweite Koordination ist unbedingt nötig, um nicht in einem völligen Chaos an unübersichtlichen Kriterien und daraus folgenden Reisewarnungen und grenzüberschreitenden Bewegungseinschränkungen zu enden“, fordern die Wirtschaftsvertreter.