Grasser-Prozess: Anwälte gehen von baldigem Ende aus

Wien, Linz – Das Ende des seit bald drei Jahren laufenden Prozesses rund um die Privatisierung der Buwog und anderer Causen zeichnet sich immer deutlicher ab. Richterin Marion Hohenecker hatte bereits vor zwei Wochen ein Ende am kommenden Donnerstag (15.10) als möglich bezeichnet. Im heutigen "Morgenjournal" sagten nun auch mehrere Verteidiger, dass sie demnächst ein Ende erwarten. Uneinig waren sie sich, ob das Urteil tatsächlich am 15.10. fällt oder erst in der Woche danach.