18-Jähriger zielte in Vorarlberg mit Soft Gun auf Autos und Fußgänger

Feldkirch – Ein 18 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag in Feldkirch festgenommen worden, nachdem er in der Innenstadt mit einer laut Polizei täuschend echt aussehenden Soft Air Pistole auf Fußgänger und Fahrzeuge gezielt hatte. Er richtete die Waffe auch gegen Exekutivbeamte. Der in Rumänien wohnhafte 18-Jährige wird auf freiem Fuß wegen gefährlicher Drohung, versuchten Raubes und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.