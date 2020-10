Mariastein – Ein 69-Jähriger führte am Mittwochvormittag an seinem Haus in Mariastein Isolierungsarbeiten durch. Dabei stürzte er von der Terrassenüberdachung. Schwer verletzt blieb er am Boden liegen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck geflogen und in die Klinik eingeliefert. (TT.com)