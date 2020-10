Bildungsdirektion und Land überlegen Änderungen im Umgang mit Corona-Verdachtsfällen an

Innsbruck – Mit Stand gestern Vormittag waren in Tirol 853 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Rund 170 davon sind aktiv positiv auf Corona getestet worden. Im Lehrkörper befanden sich 117 Personen in häuslicher Isolation.