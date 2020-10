Studie: Kein Asyl für LGBT-Flüchtlinge aus Mittelamerika in den USA

Sexuelle Minderheiten sind in den USA der Studie zufolge nicht willkommen. © pixabay

New York – Gewalt und Diskriminierung gegen sexuelle Minderheiten treibt viele Menschen aus Mittelamerika in die Flucht Richtung USA – wo es ihnen die Regierung jedoch so gut wie unmöglich macht, Asyl zu bekommen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, den Human Rights Watch (HRW) am Mittwoch vorstellte.

Die Menschenrechtsorganisation hatte dafür 116 Menschen aus den Ländern des sogenannten Nördlichen Dreiecks Mittelamerikas – Guatemala, Honduras und El Salvador – befragt. Alle von ihnen sind lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender, was nach den englischen Bezeichnungen dafür mit LGBT abgekürzt wird. Sie erzählten den Angaben zufolge von Gewalt gegen sie durch Banden, Familienangehörige oder staatliche Sicherheitskräfte. Die Regierungen der drei Länder schützten diese Menschen nicht ausreichend, hieß es im HRW-Fazit.

„Faktisch Schutz verwehrt“

„Für manche LGBT-Menschen in der Region besteht die einzige Hoffnung auf Sicherheit darin, in den USA Asyl zu beantragen“, erklärte Neela Ghoshal, LGBT-Forscherin bei der Organisation. „Die Trump-Regierung blockiert sie aber bei jeder Gelegenheit.“ Unter Präsident Donald Trump hätten die US-Behörden den Zugang zu Asyl derart eingeschränkt und die Definition des Begriffs Flüchtling so eng gefasst, dass LGBT-Menschen faktisch der Schutz verwehrt werde, den sie zuvor bekommen hätten.

Zehntausende Menschen versuchen jeden Monat, über Mexiko in die USA zu gelangen. Der Großteil flieht vor Gewalt und Armut aus einem der Länder des Nördlichen Dreiecks. Die Gewaltraten dort gehören zu den höchsten der Welt. Auf dem Weg in die USA müssen sie durch Mexiko – dort werden sie auf Druck der USA inzwischen von Soldaten gestoppt.

