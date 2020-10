Forderung nach mehr Aufklärung über psychische Gesundheit

Wien – Geht es um die psychische Gesundheit, ist Bildung der Bevölkerung über psychische Vorgänge und mögliche seelische Belastungsfaktoren laut Wolfgang Spiegel vom Zentrum für Public Health der Medizin-Uni Wien "eine essenzielle Ressource". In Österreich hätten sich Wissen und Zugang zu Informationen zwar gut entwickelt, Bildungsprogramme seien aber "weiterhin dringend nötig", forderte der Mediziner in einer Aussendung anlässlich des Welttags der mentalen Gesundheit am Samstag.