Covid tobt in Tschechien auf beispiellose Weise: Neuer "Lockdown" im Gespräch

Prag – Es vergeht kaum ein Tag in Tschechien, an dem kein neuer Rekord an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet wird. Für den gestrigen Mittwoch waren es im Nachbarland mit 10,7 Millionen Einwohnern 5335, um fast 1000 mehr als im Vortag. Zum Vergleich: In Österreich leben 8,8 Millionen Menschen und zuletzt gab es eine Zunahme an Neuinfektionen in der Höhe von über 1200.