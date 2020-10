Michael Wendler steigt freiwillig als Juror bei RTL-Show „DSDS“ aus

Köln – Das war ein kurzes Vergnügen: Schlagersänger Michael Wendler steigt nach eigenen Angaben als Juror bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ aus. Das gelte mit sofortiger Wirkung, sagte Wendler am Donnerstagabend in einer Instagram-Story.

Als Begründung gab der Schlagstar an, dass er der Bundesregierung „bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz" vorwerfe. Das tue er nicht alleine. Weiter sagte er: „Nahezu alle Fernsehsender – inklusive RTL – machen sich mit schuldig, sind gleichgeschaltet und politisch gesteuert." Ab sofort wolle er über seinen neuen Telegram-Kanal mit seinen Fans in Kontakt treten. Soziale Medien wie Facebook und Instagram seien zensiert.

Einen für Mittwoch angesetzten DSDS-Dreh hatte der Wendler bereits platzen lassen, weil er kurzentschlossen in die USA gereist war. Als Begründung für den Ausfall gab er zunächst einen schlechten Scherz und dann Verkehrsprobleme in seiner Wahlheimat an.