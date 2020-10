Koalition fixiert Budget 2021: Das sind die Schwerpunkte

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). © GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS legen heute, Freitag, ihre Konjunkturprognose vor. Für heuer wurde zuletzt ein Rekorddefizit von 10,5 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt/BIP) erwartet.

Indes befinden sich die Budgetverhandlungen der Regierung für 2021 in der Schlussphase. Finanzminister Gernot Blümel präsentiert das Budget 2021 am 14. Oktober – drei Tage nach der Wien-Wahl, in die er für die ÖVP als Spitzenkandidat geht. Einblick in die Schwerpunktsetzungen gibt es seitens des Finanzministeriums bereits jetzt.

Trotz Corona- und Weltwirtschaftskrise will die türkis-grüne Koalition in den Ressorts verschiedene Sonderinvestitionen ermöglichen. So soll es unter anderem 2021 in folgenden Bereichen mehr Geld geben (Auszug, „plus“-Angaben beziehen sich auf die Beträge, die im Frühjahr im Finanzrahmen 2021 beschlossen wurden):

Digitalisierung im Bildungsbereich: plus 250 Mio.

plus 250 Mio. Wissenschaft & Hochschulen: plus 100 Mio.

plus 100 Mio. Klimaschutzinvestitionen in den Verkehr: plus 300 Mio.

plus 300 Mio. Cyberdefense & Katastrophenschutz im Bundesheer: plus 120 Mio.

plus 120 Mio. Landwirtschaft und ländlicher Raum: plus 180 Mio.

plus 180 Mio. Pflege & Menschen mit Behinderung: plus 100 Mio.

plus 100 Mio. Innovation und Absicherung nachhaltige Projekte in Sport und Kultur: plus 50 Mio.