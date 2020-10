Frühes Elfmetertor von Messi bescherte Argentinien Sieg gegen Ecuador

Buenos Aires – Die argentinische Nationalmannschaft startete mit einem Sieg in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Das Team von Trainer Lionel Scaloni setzte sich am Donnerstag in Buenos Aires mit 1:0 (1:0) gegen Ecuador durch. Lionel Messi traf nach einem Foul des Ecuadorianers Pervis Estupiñán an Lucas Ocampos in der 13. Minute im legendären Stadion La Bombonera per Strafstoß zum Sieg. Am kommenden Dienstag trifft die Albiceleste in La Paz auf Bolivien.