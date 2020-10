Das Haifischbecken als Sprungbrett, vielleicht sogar für die NHL

Lieferte in den ersten Runden einen starken Job bei den Haien ab – Deven Sideroff (M.) will auch heute in Graz nachlegen.

„Wir müssen uns verbessern“, weiß auch Deven Sideroff, der neben Max Gerlach in der zweiten Angriffsreihe ebenso schon mit fünf Scorerpunkten aufzeigen konnte. Sideroff wird seiner Beschreibung auf Eliteprospects – „ein Offensivflügel mit großer Arbeitsmoral und Entschlossenheit, der über schnelle Füße und Hände verfügt“ – bislang gerecht. „Ich bin sehr positiv. Du musst wissen, dass du aus einem bestimmten Grund da bist. Ich will besser werden und in höhere Ligen kommen. Ich will immer noch in die NHL (Draft 2015 bei Anaheim Ducks; Anm.)“, merkt der 23-jährige Kanadier an. Das Niveau in der Bet-at-home ICE Hockey League sei mit jenem in der American Hockey League (AHL) zu vergleichen, die größere Eisfläche in Europa käme ihm aber entgegen: „Da kann ich meinen Speed noch besser nutzen.“