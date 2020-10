EU fordert weitere Zugeständnisse bei Brexit-Gesprächen

London, Brüssel – Die EU pocht vor den entscheidenden Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen auf Zugeständnisse der Regierung in London. "Wir brauchen noch etwas mehr vom Vereinigten Königreich", sagte ein EU-Diplomat am Freitag. Nur dann könnten die Gespräche in die nächste Phase gehen, den sogenannten Tunnel, in dem sie noch stärker abgeschottet sind und über Hopp oder Top entschieden wird.